Британия продлила разрешение на перевозку СПГ "Сахалина 2" в Японию и Южную Корею

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Великобритания продлила разрешение на морскую перевозку сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин 2" (основной акционер - "Газпром") в Японию и Южную Корею до 31 марта 2028 года, сообщило Управление по обеспечению санкций в торговле (OTSI).

Ранее лицензии были ограничены сроком до 1 января 2027 года.

Лицензия охватывает контракты на поставку, заключенные до 17 июня 2025 года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность и в 2025 году на нем было произведено 10,3 млн тонн. Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.