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Число увольнений в компаниях США в январе-сентябре упало до минимума за 4 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Работающие в США компании в январе-сентябре объявили о сокращении 573 195 рабочих мест, что является минимумом для этого периода с 2022 года, сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Показатель снизился на 39% в сравнении с первыми тремя кварталами 2025 года, когда работодатели анонсировали увольнения 946 426 сотрудников.

За указанный период технологические компании сообщили о сокращении 165 925 сотрудников, транспортные - 44,43 тыс., фармацевтические - 37 417. В сфере услуг было уволено 30 084 работников.

В сентябре число увольнений снизилось на 20% в годовом сравнении, до 43 281 - минимума с 2022 года для этого месяца. Относительно августа показатель уменьшился на 18%.

В пятерку основных причин для сокращения персонала в минувшем месяце вошли ухудшение рыночных и экономических условий (8 789), закрытие предприятий (7 719), сокращение спроса (6 515), реструктуризация (6 243) и внедрение технологий искусственного интеллекта (3 961).

"Компании заняли выжидательную позицию. Работодатели сталкиваются с высокими расходами на энергоносители, неопределенностью из-за американо-иранского конфликта, повышением процентных ставок, которое может сделать наём персонала более дорогостоящим, а также с перспективой роста затрат на медицинское обслуживание. Мы наблюдаем снижение активности в сфере сокращений штата на протяжении всего года, и сентябрь подтвердил эту тенденцию", - отметил эксперт по вопросам занятости Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер.

В сентябре компании в США объявили о планах увеличить штат на 90 787 сотрудников против 12 325 в августе и 117 313 в сентябре прошлого года. Показатель за первые девять месяцев текущего года составил 210 612 (рост на 3%).

США
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