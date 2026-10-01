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Взрывы были слышны ночью в столице Эфиопии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в эфиопской столице Аддис-Абебе прозвучало несколько взрывов.

Это произошло спустя несколько часов после того, как службы безопасности запретили использование дронов в городе и его окрестностях, передает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

На прошлой неделе на севере страны в регионе Тыграй возобновились бои между федеральными войсками и местными вооруженными формированиями.

Неназванный сотрудник разведки сообщил AP, что власти зафиксировали три взрыва в трех разных районах. Другие подробности случившегося он приводить отказался.

В свою очередь дипломатический источник заявил, что взрыв прозвучал возле штаба командования накануне вечером, включалась сирена. Местные жители также говорили о взрыве. Однако неясно, идет ли речь об атаке или учениях военных.

В сентябре Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), управлявший Эфиопией с 1991 г. по 2018 г. и затем лишенный власти премьером Абием Ахмедом Али, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. В альянс вошли оппозиционно настроенные вооруженные группы в регионах Тыграй, Афар, Амхара, Бенишангуль-Гумуз, Ороми и Сомали. В частности, к нему примкнули Национальное движение Амхара Фано и Армия освобождения Оромо.

В прошлую среду НФОТ обвинили федеральное правительство в агрессивных действиях с использованием сухопутных сил, артиллерии и дронов и провозгласили начало "оборонительной войны"; в Аддис-Абебе в свою очередь обвинили НФОТ в масштабном наступлении. Отряды НФОТ захватили три аэропорта, в том числе в административном центре Тыграя - Мэкэле, а также в городе Лалибэла, начали атаки в сопредельных регионах Афар и Амхара.

По данным AP, в Мэкэле наблюдаются перебои со связью, работой банков, работой важнейших служб, растут цены на топливо.

Аддис-Абеба Эфиопия Тыграй
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