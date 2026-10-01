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Замгендиректора Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша отметил прочные стратегические отношения РФ и ОАЭ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ поддерживают стратегические отношения на различных уровнях, заявил заместитель генерального директора Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша (ОАЭ) Мухаммед Аль-Дахери.

"Мы действительно поддерживаем прочные стратегические и важные отношения на различных уровнях", - сказал Аль-Дахери на брифинге для СМИ с экспертами из академии в Москве.

Так, в экономической сфере Аль-Дахери отметил растущий оборот ненефтяной торговли между ОАЭ и Россией, достигший 20 млрд дол., в политической - участие обеих стран в деэскалационных процессах на различных направлениях.

Аль-Дахери напомнил о посреднической роли ОАЭ в рамках украинского урегулирования, в частности в вопросах обмена военнопленными и предоставления площадки для переговоров в различных форматах.

"Мы взаимодействуем с обеими сторонами, позитивно реагируем на кризис и выступаем в качестве посредника. Чтобы быть посредником, вы должны быть надежны для обеих сторон. Устойчивая позитивная роль ОАЭ свидетельствует о доверии обеих сторон к ОАЭ - это очень важный вопрос в любой международной медиации, поскольку посредничество начинается с доверия", - указал Аль-Дахери.

По его словам, "в настоящее время ведутся серьезные контакты о проведении следующего раунда переговоров, поскольку россияне, украинцы и даже американцы имеют возможность встретиться в Абу-Даби".

Говоря о ближневосточной повестке и, в частности, отвечая на вопрос "Интерфакса" по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива, Аль-Дахери пояснил, что ОАЭ по-прежнему считает возможным мирное урегулирование для возвращения пролива к своему прежнему состоянию, хоть это и "займет время".

"Дипломатическое решение, без военных усилий, возможно. На самом деле - и мы видим это на примере разных конфликтов - военные усилия не приводят к устойчивому урегулированию", - сказал Аль-Дахери.

Он подчеркнул, что ситуация в Ормузском проливе - это проблема не только для стран Персидского залива, но и для всего международного сообщества, а изменение его статуса негативно скажется на всей транснациональной торговле, свободе судоходства, окажет влияние на международное право.

Ранее делегацию Академии имени Анвара Гаргаша во главе с Дахери принял замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. Кроме того, у Дахери состоялась лекция в МГИМО.

ОАЭ Абу-Даби Мухаммед Аль-Дахери
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