ЕК и Украина договорились о покрытии расходов Киева в текущем году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и Украина определили в четверг способы покрытия бюджетных и оборонных потребностей Киева на 2026 год, говорится в совместном заявлении сторон.

"Что касается 2027 года, мы договорились оперативно продвигаться в вопросе выделения 45 млрд евро в рамках кредита на поддержку Украины при условии соблюдения установленных требований", - сказано в документе.

В нем отмечается, что Брюссель и Киев подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного выделения средств в текущем году.

"Мы также приступим к работе по выявлению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей. Все стороны согласились с тем, что другие партнеры также должны выполнять свои финансовые обязательства и активизировать усилия, учитывая серьезные вызовы, с которыми сталкивается Украина", - сообщается в заявлении.

Еврокомиссия и Украина также договорились проводить ежемесячные встречи для координации совместных усилий.