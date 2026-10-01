Трамп полагает, что республиканцы победят на промежуточных выборах в ноябре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американский лидер Дональд Трамп считает, что Республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах, которые пройдут в США в ноябре.

"Думаю, все будет хорошо, если я проведу кампанию, а я намерен ее провести. Вы меня недооцениваете. Если я веду кампанию за людей, эти люди побеждают", - сказал он в интервью журналу Time.

На замечание журналистов о том, что республиканцы не лидируют в опросах общественного мнения, президент ответил: "Ваши цифры - подделка. Опросчики общественного мнения коррумпированы. Они почти так же коррумпированы, как и журналисты". Трамп считает, что он пользуется достаточной поддержкой избирателей; президент подчеркнул, что благодаря ему сегодня США являются страной с "самой сильной экономикой в мире".