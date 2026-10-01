Корабль Crew Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым в составе экипажа успешно вышел на орбиту и взял курс к Международной космической станции, сообщило NASA.

В состав миссии Crew-13 вместе с Тетерятниковым входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик. Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка корабля со станцией планируется в 19:00 по американскому времени (2 октября в 02:00 по московскому времени).

В рамках запуска примерно через восемь минут после отделения первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-40 на космодроме во Флориде.

Сейчас на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 и передачи дел должны будут 5 октября на американском корабле Crew Dragon вернуться на Землю.