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Метеорологи сообщили об ухудшении погоды перед запуском миссии Crew-13 к МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность благоприятной погоды для запуска миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС) в четверг составит 45%, сообщает NASA.

По данным 45-й метеорологической эскадрильи Космических сил США, область повышенного давления над регионом Средней Атлантики направляет потоки теплого влажного воздуха на территорию Флориды, вызывая локальные ливни и облачность на средних высотах. Эти факторы могут повлиять на запуск Crew-13.

Ранее, по прогнозу американских военных метеорологов, уровень благоприятных погодных условий составлял 60%. При этом в предстоящие двое суток погодные условия будут еще менее благоприятными - от 30% до 40%.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить в четверг в 11:10 по времени Восточного побережья США (18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа миссии Crew-13 входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

NASA МКС Crew Dragon США
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