Предложение РФ о вывозе иранского обогащенного урана остается в силе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предложение РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана на столе, но США настаивали на вывозе на американскую территорию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это предложение и сейчас на столе. Мы первоначально это предложили - повторить этот положительный опыт, предложили вывезти на территорию РФ обогащенный уран из Ирана. И надо сказать, что все согласились первоначально - и иранцы согласились, и американцы согласились, и израильтяне согласились", - сказал Путин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".

"Но потом Соединенные Штаты свою позицию ужесточили – сказали, что нужно вывезти, но только в США. После этого и Иран ужесточил позицию", - отметил он.