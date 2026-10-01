Хуситы нанесли удар по электрораспределительной станции в саудовской Медине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли удар по электрораспределительной станции в Медине, сообщает в четверг Al Jazeera со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию по борьбе против хуситов.

По сообщению коалиции, ущерб – незначительный.

Сами хуситы о подобном ударе пока не сообщали.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив – южные "ворота" Красного моря – транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.