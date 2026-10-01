Поиск

Хуситы нанесли удар по электрораспределительной станции в саудовской Медине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли удар по электрораспределительной станции в Медине, сообщает в четверг Al Jazeera со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию по борьбе против хуситов.

По сообщению коалиции, ущерб – незначительный.

Сами хуситы о подобном ударе пока не сообщали.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив – южные "ворота" Красного моря – транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.

Йемен Саудовская Аравия Медина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

 Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Brent подорожала до $101,54 за баррель

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса"на борту

СНБ Армении заявила, что азербайджанский военный пересек границу и ранил человека

Великобритания включила в санкционный список три российских арктических СПГ-газовоза

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ

Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

 Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов