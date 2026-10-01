Брюссель пока отказал Киеву в досрочном финансировании по кредиту ЕС в 90 млрд евро

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз пока отклонил просьбы Киева ускорить выплату кредитных средств, предназначенных для покрытия объявленного украинской стороной дефицита военного финансирования в текущем году. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Это решение последовало за сделанным Киевом летом неожиданным заявлением о том, что страна столкнулась с дополнительной нехваткой средств в размере 27 млрд евро ($30,4 млрд) из-за растущих военных расходов. Украина обратилась к Брюсселю с просьбой ускорить предоставление кредита на сумму 90 млрд евро, который должен был обеспечить финансовую устойчивость страны до конца 2027 года", - отмечает агентство.

Оно напоминает, что ЕС стал крупнейшим донором Киева после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году, в результате чего ключевая роль в поддержке Украины в преддверии пятой военной зимы перешла к Евросоюзу.

"В ходе напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в прошлом месяце председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС все еще имеются средства на бюджетную поддержку Украины в размере 37 млрд евро, запланированные на 2026 год. Однако она обусловила их выделение прогрессом Киева в проведении ключевых реформ", - пишет Bloomberg.

Речь, в частности, шла о мерах по борьбе с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и сближении украинского законодательства с нормами ЕС, что в настоящий момент пробуксовывает в Верховной раде.

Агентство цитирует опубликованное ранее в четверг заявление Европейской комиссии и Украины, в котором сказано, что стороны "определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год", а также "подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного выделения". Из текста этого заявления ясно следует, что ЕК продолжает неуклонно настаивать на продвижении реформ.

Европейская комиссия отказалась от дальнейших комментариев. В то же время, по словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, в ЕС усомнились в некоторых цифрах, представленных украинской стороной, и заявили, что досрочное предоставление кредитных средств создаст новую проблему в 2027 году.

В совместном документе также высказано мнение, что дополнительное финансирование должны предоставить и другие партнеры. Имеются в виду, в том числе, Канада, Норвегия и Япония. Кредит от ЕС в 90 млрд евро был рассчитан на покрытие лишь двух третей потребностей Украины, тогда как остальную часть должны были взять на себя партнеры. Согласно заявлению, средства в размере 45 млрд евро, выделяемые в рамках займа на 2027 год, будут предоставлены оперативно, но не ранее начала следующего года. Одновременно начнется работа по "определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей".

Bloomberg приводит данные Международного валютного фонда, ставшие известными на этой неделе: в следующем году Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от $30 до $35 млрд, а в 2028 и 2029 годах этот показатель составит $17 млрд и $2 млрд соответственно. Эти цифры могут быть скорректированы, уточняет агентство.