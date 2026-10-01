Эритрея объявила о разрыве дипотношений с Эфиопией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Эритреи приняли решение разорвать все дипломатические отношения с Эфиопией, сообщают в четверг западные СМИ.

Решение Асмэры последовало после того, как ранее Аддис-Абеба распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персонами нон грата.

В МИД Эфиопии обвинили Эритрею в "прямых и непрямых враждебных действиях и воинственности".

Ранее сообщалось, что в столице Эфиопии были слышны звуки взрывов. По данным ряда СМИ, Аддис-Абеба подверглась атаке с применением дронов.

Эритрея получила независимость от Эфиопии в 1993 году после 30-летней войны за независимость. После этого Эфиопия утратила выход к морю. Страны также воевали в 1998 - 2000 годах. В 2018 году с приходом в Эфиопии к власти Абия Ахмеда страны нормализовали отношения: был подписан мирный договор, возобновились дипломатические и транспортные связи. Эритрейские войска поддерживали федеральные силы Эфиопии во время конфликта в регионе Тыграй в 2020 - 2022 годах с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). В 2022 году в Претории стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Однако впоследствии в НФОТ верх одержали сторонники жесткой линии и взяли под контроль региональные органы власти. Рост напряженности продолжался месяцами, стороны обвиняли друг друга в нарушении мирного соглашения.