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Магистральный водовод поврежден на фоне ливней и подтоплений в Сухуме

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Шквальный ветер и мощные ливни привели к подтоплению ряда улиц Сухума, сообщает пресс-служба администрации столицы Абхазии.

Коммунальные и аварийные службы города устраняют последствия многочисленных падений деревьев, схода валунов и грунта, селей, расчищают дороги и траншеи.

Водоканал города сообщает об аварийном отключении водоснабжения в ряде районов столицы и прилегающих населенных пунктах Сухумского района.

"Сильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реке Кяласур, в результате чего серьезно поврежден магистральный водовод диаметром 500 мм. На его восстановление потребуются несколько дней", - говорится в сообщении.

Проливные дожди нанесли ущерб инфраструктуре Очамчырского района.

"Ливни размыли дороги в пяти селах района, еще в трех вышедшие из берегов реки разрушили мосты", - сообщили журналистам в оперштабе района по ликвидации последствии стихии.

По прогнозам местных синоптиков, дожди могут продолжиться в республике и в пятницу.

Сухум Абхазия
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