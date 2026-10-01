Поиск

США направляют еще один авианосец и тысячи военнослужащих на Ближний Восток

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - К концу ноября на Ближний Восток прибудут еще одна, третья, авианосная ударная группа, а также – дополнительные морские пехотинцы, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Пентагон направляет третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли корпуса морской пехоты на Ближний Восток... тем самым увеличивая количество военнослужащих в регионе на 9-10 тыс. человек", - пишет газета со ссылкой на американские официальные лица.

Отмечается, что авианосец USS Theodore Roosevelt покинул порт в Сан-Диего в воскресенье.

В настоящий момент в ближневосточном регионе сейчас находятся авианосцы USS George H.W. Bush и USS George Washington. The Wall Street Journal отмечает, что существует вероятность того, что USS George Washington покинет регион и вернется в порт в Японии после прибытия USS Theodore Roosevelt.

Газета напоминает, что авианосец направился на Ближний Восток через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности. Также он не исключил, что может возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс США 3 ноября.

США Дональд Трамп Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

 Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Brent подорожала до $101,54 за баррель

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса"на борту

СНБ Армении заявила, что азербайджанский военный пересек границу и ранил человека

Великобритания включила в санкционный список три российских арктических СПГ-газовоза

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов