США направляют еще один авианосец и тысячи военнослужащих на Ближний Восток

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - К концу ноября на Ближний Восток прибудут еще одна, третья, авианосная ударная группа, а также – дополнительные морские пехотинцы, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Пентагон направляет третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли корпуса морской пехоты на Ближний Восток... тем самым увеличивая количество военнослужащих в регионе на 9-10 тыс. человек", - пишет газета со ссылкой на американские официальные лица.

Отмечается, что авианосец USS Theodore Roosevelt покинул порт в Сан-Диего в воскресенье.

В настоящий момент в ближневосточном регионе сейчас находятся авианосцы USS George H.W. Bush и USS George Washington. The Wall Street Journal отмечает, что существует вероятность того, что USS George Washington покинет регион и вернется в порт в Японии после прибытия USS Theodore Roosevelt.

Газета напоминает, что авианосец направился на Ближний Восток через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности. Также он не исключил, что может возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс США 3 ноября.