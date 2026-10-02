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Добыча нефти в Техасе вышла на рекордный уровень

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Показатели добычи нефти в Техасе сейчас самые высокие в его истории, заявил президент США Дональд Трамп.

"В Техасе добыча нефти - на самом высоком уровне в истории", - сказал он в ходе выступления в этом американском штате.

Трамп вновь заверил, что цены на энергоносители будут быстро снижаться, как только завершится конфликт США с Ираном. В последние недели американский президент почти ежедневно повторяет, что иранское урегулирование возможно в скором времени.

Дональд Трамп США Иран Техас
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