Добыча нефти в Техасе вышла на рекордный уровень

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Показатели добычи нефти в Техасе сейчас самые высокие в его истории, заявил президент США Дональд Трамп.

"В Техасе добыча нефти - на самом высоком уровне в истории", - сказал он в ходе выступления в этом американском штате.

Трамп вновь заверил, что цены на энергоносители будут быстро снижаться, как только завершится конфликт США с Ираном. В последние недели американский президент почти ежедневно повторяет, что иранское урегулирование возможно в скором времени.