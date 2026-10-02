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Первый спутник Киргизии выведен на орбиту

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии запуска первого национального спутника республики, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Запуск был осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Киргизии и ОАЭ. Управление спутником будет осуществляться из Центра управления, расположенного в Бишкеке.

Полученная информация позволит осуществлять мониторинг сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов.

Садыр Жапаров Киргизия
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