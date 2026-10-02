США направили в Саудовскую Аравию и Катар дополнительные батареи Patriot

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - США направили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии и Катаре, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в прошлом месяце Вооруженные силы США направили в Саудовскую Аравию батарею Patriot для защиты ключевого нефтяного объекта. Еще одна батарея Patriot была направлена в Катар для защиты газового объекта.

Портал отмечает: таким образом США хотели заверить обоих союзников в том, что они защитят их ключевые энергетические объекты на случай, если президент Дональд Трамп решит возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

Axios также сообщает со ссылкой на американского чиновника, что авианосец "Теодор Рузвельт" и его ударная группа в воскресенье вышли из Сан-Диего и взяли курс на Ближний Восток. Ожидается, что они прибудут в регион примерно в середине ноября.

Подчеркивается, что "Теодор Рузвельт" присоединится к авианосцу "Джордж Буш", который находится в регионе с марта, и к авианосцу "Джордж Вашингтон", который был переброшен из Японии летом и находится в регионе около месяца.

"Это означает, что в ближневосточном регионе потенциально может находиться до трех авианосных ударных групп. Это гораздо больше с точки зрения огневой мощи", - заявил собеседник портала.