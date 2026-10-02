Европейские рынки акций резко снизились на фоне подъема доходностей гособлигаций

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне подъема доходностей гособлигаций.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 закрытию рынка снизился на 1,3% - до 626,65 пункта, он находится на минимуме за 3,5 месяца.

Британский FTSE 100 потерял 1,68%, германский DAX - 1,03%, французский CAC 40 - 1,62%, итальянский FTSE MIB - 2,21%, испанский IBEX 35 - 2,17%.

Процентные ставки облигаций ведущих экономик мира продолжают обновлять многолетние максимумы на опасениях ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центробанками. Это снижает спрос на более рискованные активы, в том числе, акции.

Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании в четверг впервые с 1998 года превысила отметку в 6%. Доходность 10-летних французских бондов вплотную приблизилась к 5% годовых, что является самым высоким уровнем с июля 2002 года, на фоне подготовки правительства к представлению бюджета страны на следующий год.

На этом фоне резко подешевели акции банков, в том числе, британских HSBC (-4,1%), NatWest (-5,4%), Standard Chartered (-3,5%), французских Societe Generale (-5%), Credit Agricole (-3,7%), BNP Paribas (-3,6%), немецких Deutsche Bank (-2,6%) и Commerzbank (-2,3%), итальянского UniCredit (-4,1%).

В числе лидеров снижения в Stoxx Europe 600 оказались бумаги финкомпании Lion Finance (-5,8%) и Raiffeisen Bank International (-5,6%).

Заметно подешевели также акции горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto (-2%), Glencore (-1,8%), Anglo American (-2%).

При этом котировки бумаг нефтекомпаний выросли вслед за подъемом цен на нефть: акции Shell подорожали на 0,6%, BP Plc - на 1,4%, Equinor - на 0,6%.

Рыночная стоимость TotalEnergies, объявившей о намерении инвестировать $10 млрд в Аргентину, опустилась на 1,6%.

В числе секторов, также оказавшихся в заметном минусе в четверг, - автопроизводители. Капитализация Stellantis (-1,2%), BMW AG (-0,9%), Mercedes-Benz (-1,3%), Volkswagen (-3,3%), Renault (-1,8%).

Подешевели и бумаги ряда фармкомпаний, включая AstraZeneca и GSK (на 2%).

Лидером роста в сводном индексе оказались акции французской ИТ-компании Capgemini (+7,4%).

Также подорожали также бумаги оборонных подрядчиков Saab (+0,9%), Hensoldt (+0,9%), Rolls-Royce (+0,7%).

Рыночная стоимость французского производителя лекарственных препаратов Sanofi выросла на 0,6% после сообщений о расширении его партнерства с американской Regeneron.