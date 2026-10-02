Кибербезопасность и защита данных обсуждались на форуме TAJ-TECH 2026 в Душанбе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения кибербезопасности и формирования надежной цифровой среды обсуждались на панельной сессии в Душанбе в рамках Международного технологического форума TAJ-TECH 2026, сообщило Агентство инноваций и цифровых технологий.

По данным Агентства, участники сессии "Кибербезопасность и надежная цифровая среда" рассмотрели вопросы защиты информационного пространства, обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и совершенствования системы защиты персональных данных.

Основное внимание было уделено способам противодействия киберугрозам и созданию безопасной и надежной среды для использования цифровых технологий.

"В условиях стремительной цифровизации отраслей экономики и государственного управления обеспечение кибербезопасности является одним из важных условий устойчивого развития", - отмечается в сообщении Агентства.

Участники также обсудили вопросы защиты данных, надежной работы информационных систем и предотвращения киберрисков, отметив их значение для укрепления доверия граждан и предпринимателей к цифровым услугам.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о передовом международном опыте выявления и предотвращения киберугроз, внедрении международных стандартов управления информационными технологиями и подготовке высококвалифицированных специалистов.