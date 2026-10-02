Поиск

США направили на Ближний Восток еще одну группу десантных кораблей с морпехами на борту

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пентагон направил в район Ближнего Востока еще одну амфибийно-десантную группу из трех больших десантных кораблей с 13-м экспедиционным батальоном морской пехоты в составе более 2 тыс. военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, корабли во главе с универсальным авианесущим десантным кораблем (УДК) USS Makin Island еще в понедельник вышли из базы ВМС США в Сан-Диего, штат Калифорния.

В настоящее время в распоряжении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) уже находится одна аналогичная группа больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты во главе с УДК USS Boxer.

Источники также подтвердили, что Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу. Авианосец USS Theodore Roosevelt вышел из базы в Сан-Диего еще в воскресенье и в сопровождении кораблей авианосной ударной группы идет в регион.

На Ближнем Востоке уже находятся два авианосца - USS George Bush и USS George Washington. Не исключено, что USS George Washington покинет регион и вернется в порт приписки в Японии, в результате чего количество авианосцев снова сократится до двух.

Все корабли прибудут в регион к концу ноября, сообщили газете источники. Представители Белого дома и Пентагона не ответили на просьбы издания о комментариях.

Газета напоминает, что недавно президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Дональд Трамп ВМС США Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $102,02 за баррель

WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

 WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Фондовые индексы США слабо выросли в четверг

 Фондовые индексы США слабо выросли в четверг

Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

 Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Три танкера из ОАЭ были атакованы в Ормузе за нарушение правил судоходства

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

 Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

 Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива

 Европейские страны договорились об ответе на давление США по вопросу дизельного топлива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12041 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3815 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов