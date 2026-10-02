США направили на Ближний Восток еще одну группу десантных кораблей с морпехами на борту

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пентагон направил в район Ближнего Востока еще одну амфибийно-десантную группу из трех больших десантных кораблей с 13-м экспедиционным батальоном морской пехоты в составе более 2 тыс. военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, корабли во главе с универсальным авианесущим десантным кораблем (УДК) USS Makin Island еще в понедельник вышли из базы ВМС США в Сан-Диего, штат Калифорния.

В настоящее время в распоряжении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) уже находится одна аналогичная группа больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты во главе с УДК USS Boxer.

Источники также подтвердили, что Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу. Авианосец USS Theodore Roosevelt вышел из базы в Сан-Диего еще в воскресенье и в сопровождении кораблей авианосной ударной группы идет в регион.

На Ближнем Востоке уже находятся два авианосца - USS George Bush и USS George Washington. Не исключено, что USS George Washington покинет регион и вернется в порт приписки в Японии, в результате чего количество авианосцев снова сократится до двух.

Все корабли прибудут в регион к концу ноября, сообщили газете источники. Представители Белого дома и Пентагона не ответили на просьбы издания о комментариях.

Газета напоминает, что недавно президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что рассматривает возможность возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.