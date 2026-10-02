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Министры торговли G20 на встрече в США достигли компромисса по одному из четырех вопросов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министры торговли G20 на встрече в США достигли компромисса по одному из четырех вынесенных вопросов, а именно так называемой вепонизации торговли продовольствием, при этом были учтены и предложения России по расширению этой тематики, включая сюда и удобрения, и вопросы страховки поставок. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который возглавлял российскую делегацию на встрече министров, прошедшей 30 сентября - 1 октября в Милуоки (США).

Как сообщалось, на встрече предметно рассматривали четыре вопроса – осуждение "вепонизации" (от англ. weapon - оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства, а также эффективность применения принципа режима наибольшего благоприятствования в торговле.

"Удалось достигнуть компромисса по вопросам осуждения использования торговли продовольствием как инструмента для решения политических задач, так называемая тема вепонизации торговли продовольствием. Здесь важно, что конечные правки в том числе учитывают и наши предложения. Во-первых включили в понятие торговли продовольствием не только продовольствие, но и другой спектр продукции, в том числе удобрения и химикаты, и семена, и все, что необходимо для производства пищевых продуктов. Второй момент – то, что в понятие торговли включены и иные вопросы, в том числе услуги, которые оказываются – это и фрахт, и страховка. В этом плане это практический результат, который, я думаю, будет вынесен на уже на уровень итоговой декларации лидеров стран (встреча лидеров G20 пройдет в декабре в Майами)", - сказал министр.

По другим трем вопросам, по его словам, не удалось достичь консенсуса.

"Первое – это тема ревизии режима наибольшего благоприятствования, то есть базовой конструкции в торговле, на которой строится Всемирная торговая организация. Здесь в общем и целом предложение пересмотреть этот принцип нашло почти единогласное отторжение всех стран. Все говорили, что это всегда был важнейший элемент, на который страны опирались при присоединении к ВТО, так как гарантирует свободный доступ к рынкам и недискриминацию. При этом все понимают, что время идет вперед, ситуация меняется, экономики развиваются, поэтому это понятие, как и весь инструментарий ВТО нуждается в развитии, в том числе ускорении процедур, тех же антидемпинговых расследований, необходимости процедур пересмотра обязательств, неравенства между теми, кто основал ВТО, у них как правило уровень защиты рынков выше, и теми кто присоединялся. Все эти вопросы требуют обсуждения, но почти все единодушны, что это надо делать на площадке ВТО, но реформа ВТО сейчас буксует и это большая проблема для всех", - отметил Решетников.

"И два других вопроса, которые вызвали жаркую дискуссию – вопрос об избыточных мощностях и перепроизводстве. Здесь большая группа стран, в том числе Россия, говорили, что надо разобраться с причинами. Проблемы не в перепроизводстве, а в нерыночном характере, в том числе промышленные субсидии, протекционизм под лозунгом зеленой повестки и так далее. Обсуждать это тоже надо на площадке ВТО", - сказал он.

"Четвертый вопрос – использование принудительного труда. Используя эту тему, США ввели пошлины на товары почти из 60 стран. Была попытка узаконить это подход, но практически все страны говорили, что есть международная организация труда и все необходимые понятия и инструменты там есть, и нельзя отдельные случаи распространять и тиражировать на все страны", - заявил министр. По его словам, эта тема будет еще активно обсуждаться в дальнейшем.

По словам министра, в целом обсуждение носило открытый характер, будет доработка вопросов до Майами и дальше еще будут обсуждаться.

Темы санкций, по его словам, на саммите не поднимались.

Решетников также сообщил, что двусторонней встречи с торговым представителем США у него не было, но было много контактов с представителями другиз стран G20.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников США G20
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