Минобороны РФ заявило об ударе по электроподстанции "Киевская"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ ночью нанесли удар беспилотниками по электроподстанции "Киевская" в селе Наливайковка в Киевской области, сообщили в Минобороны России.

В министерстве заявили, что электроподстанция обеспечивает "переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области".

Минувшей ночью также нанесен удар беспилотниками по автожелезнодорожному мосту в Киеве.

"Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве - автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе", - заявили в ведомстве.

Кроме этого, ночью нанесли удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил Одесской области, обеспечивающему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, заявили военные РФ в пятницу.

Также в ходе ночного удара нанесли поражение судну в Черном море, задействованному в интересах армии Украины, добавили в военном ведомстве.

"На переходе морем в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении.