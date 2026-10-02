Спрос на туры в Марокко многократно вырос в России после запуска рейсов Royal Air Maroc

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия в Марокко вырос в несколько раз с начала 2026 года, когда авиакомпания Royal Air Maroc возобновила прямые рейсы в Россию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в пятницу.

"С января 2026 года время спрос на туры в Марокко вырос, по данным туроператоров и агрегаторов, в 2-4 раза благодаря запуску прямого авиасообщения. С 26 октября Royal Air Maroc увеличивает частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву - до 2 раз в день вместо прежних 9 в неделю, и в Санкт-Петербург - до 5 еженедельных вылетов против 3 рейсов ранее", - говорится в сообщении.

Как отметил член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, только за первые 9 месяцев года спрос на Марокко вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас довольно активно бронируют осень, но надо учитывать, что пляжный сезон в Марокко обычно длится до конца октября: в это время там еще теплая погода и прогретый океан у берега. На Новый год брони тоже уже пошли, но это, как правило, сити-туры в Марракеш и другие исторические центры либо экскурсионные", - рассказал он.

По итогам года Мурадян ожидает сохранения положительной динамики по Марокко: направление уже достигло допандемийных показателей, восстановление идет хорошими темпами, особенно на фоне дефицита качественных экскурсионных продуктов на рынке.

По данным "Слетать.ру", спрос на Марокко с заездами в течение осени-2026 вдвое больше, чем годом ранее, но это с учетом низкой базы прошлого года. На размещение в "четвёрках" приходится 50% бронирований, остальное распределяется преимущественно между отелями 5*, 2* и апартаментами.

Как заметил гендиректор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, направление нуждается в продвижении в России, потому что Марокко у многих россиян пока не очень ассоциируется с туризмом. "Зато есть прямые рейсы Royal Air Maroc, поэтому средний чек поездки получается относительно недорогой - порядка $1,5-2 тысяч, включая перелет. Пока направление продается стабильно, с небольшим приростом объемов каждый год", - сказал он.

Помимо Royal Air Maroc, до Марокко можно долететь на рейсах Turkish Airlines, ближневосточных перевозчиков и Egypt Air. Турецкая авиакомпания предлагает комфортные стыковки и стоимость билета практически равную цене прямого перелета, если рассматривать багажный тариф.

С января по сентябрь 2025 года Марокко посетили 20,2 тыс. российских туристов, это примерно на 50% больше, чем в аналогичный период годом ранее.