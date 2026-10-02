Поиск

Спрос на туры в Марокко многократно вырос в России после запуска рейсов Royal Air Maroc

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия в Марокко вырос в несколько раз с начала 2026 года, когда авиакомпания Royal Air Maroc возобновила прямые рейсы в Россию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в пятницу.

"С января 2026 года время спрос на туры в Марокко вырос, по данным туроператоров и агрегаторов, в 2-4 раза благодаря запуску прямого авиасообщения. С 26 октября Royal Air Maroc увеличивает частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву - до 2 раз в день вместо прежних 9 в неделю, и в Санкт-Петербург - до 5 еженедельных вылетов против 3 рейсов ранее", - говорится в сообщении.

Как отметил член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, только за первые 9 месяцев года спрос на Марокко вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас довольно активно бронируют осень, но надо учитывать, что пляжный сезон в Марокко обычно длится до конца октября: в это время там еще теплая погода и прогретый океан у берега. На Новый год брони тоже уже пошли, но это, как правило, сити-туры в Марракеш и другие исторические центры либо экскурсионные", - рассказал он.

По итогам года Мурадян ожидает сохранения положительной динамики по Марокко: направление уже достигло допандемийных показателей, восстановление идет хорошими темпами, особенно на фоне дефицита качественных экскурсионных продуктов на рынке.

По данным "Слетать.ру", спрос на Марокко с заездами в течение осени-2026 вдвое больше, чем годом ранее, но это с учетом низкой базы прошлого года. На размещение в "четвёрках" приходится 50% бронирований, остальное распределяется преимущественно между отелями 5*, 2* и апартаментами.

Как заметил гендиректор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, направление нуждается в продвижении в России, потому что Марокко у многих россиян пока не очень ассоциируется с туризмом. "Зато есть прямые рейсы Royal Air Maroc, поэтому средний чек поездки получается относительно недорогой - порядка $1,5-2 тысяч, включая перелет. Пока направление продается стабильно, с небольшим приростом объемов каждый год", - сказал он.

Помимо Royal Air Maroc, до Марокко можно долететь на рейсах Turkish Airlines, ближневосточных перевозчиков и Egypt Air. Турецкая авиакомпания предлагает комфортные стыковки и стоимость билета практически равную цене прямого перелета, если рассматривать багажный тариф.

С января по сентябрь 2025 года Марокко посетили 20,2 тыс. российских туристов, это примерно на 50% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Марокко Royal Air Maroc
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

 Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

Лукашенко поблагодарил Трампа за открытую политику

В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

 В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

Холдинг Anex Turizm заявил, что работает в обычном режиме

Metro решила уйти из Казахстана

Бои между йеменской армией и хуситами усилились вокруг стратегического города Таиз

 Бои между йеменской армией и хуситами усилились вокруг стратегического города Таиз

Цена нефти Brent снизилась до $102,02 за баррель

WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

 WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов