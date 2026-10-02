Военную базу США разместят на западе или юго-западе Польши

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Размещение американской военной базы в Польше для Варшавы является ключевым вопросом, продолжаются его обсуждения с американской стороной, для базы уже выбраны места, сообщил польской радиостанции RMF FM замминистра обороны Польши Цезари Томчик.

"Вопрос об американской базе с польской точки зрения ключевой. Место ее размещения предварительно выбрано. Мы принимаем во внимание два воеводства - Нижнесилезское и Великопольское, то есть окрестности Вроцлава или Познани (юго-запад и запад Польши)", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности создания постоянной американской военной базы, он подчеркнул, что для этого прежде всего необходимо согласие премьер-министра Польши Дональда Туска. По словам Томчика, ему об этом заявили и в Белом доме, где он недавно проводил консультации с советниками президента США Дональда Трампа.

Ранее в этом году Польша выступила с официальным предложением о создании в стране постоянной американской военной базы.