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Правительственные силы Йемена нанесли удары по хуситам в столице страны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны международно признанного правительства Йемена заявили о нанесении ударов по важным позициям хуситов в столице страны Сане.

"Наши силы ударили по целям особой важности в Сане", - сообщило министерство в соцсети X.

Правительственные силы поразили "11 целей особой важности в городе Сааде" на северо-западе Йемена. В Минобороны также подчеркнули, что йеменские войска не покинут юго-западный город Таиз, пока хуситы не будут "сломлены".

Немногим ранее в ведомстве сообщали о 20 авиаударах правительственных ВВС по силам и технике хуситов в Таизе.

Аль-Джазира" отмечает, что к северу от Таиза идут "ожесточенные бои" между силами движения "Ансар Аллах" (хуситы) и йеменского правительства.

The National (ОАЭ) 2 октября сообщило о попытках хуситов пробиться к Таизу - стратегически важному городу, который находится на перекрестке дорог, соединяющих побережье Красного моря, удерживаемый хуситами север Йемена и юг под контролем международно признанного правительства.

Йемен хуситы Минобороны Сана Таиз
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