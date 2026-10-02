Президент Швейцарии выйдет из федерального правительства в конце года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Ги Пармелен объявил о решении выйти из состава федерального совета (правительства страны) 31 декабря, сообщает Le Temps.

Федеральный совет Швейцарии состоит из семи федеральных советников (министров), которые принимают все решения консенсусом и ежегодно сменяют друг друга на посту президента.

Предпринятый шаг Пармелен обосновал "желанием освободить место для других активных сил, чтобы и они могли попробовать себя в национальной политике".

Пармелен работал в швейцарском правительстве на протяжении десяти лет, что стало рекордом для страны. Он занимал посты министра экономики, образования и исследований.

Le Temps отмечает, что теперь, когда Пармелен объявил об уходе, возникнет вопрос о том, кто его сменит в правительстве, и четкого ответа на него пока нет, вопрос остается открытым.