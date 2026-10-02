Участники Мекканского обороннительного соглашения соберутся в Эр-Рияде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Стратегический политический и оборонный комитет Мекканского оборонительного соглашения в составе Пакистана, Саудовской Аравии и Турции скоро проведет в Эр-Рияде заседание для рассмотрения событий в регионе, сообщил вице-премьер и глава пакистанского МИД Исхак Дар.

"Стороны в целом согласовали встречу комитета, которая пройдет очень скоро в Эр-Рияде", - приводит Dawn его слова.

Он отметил, что темой обсуждения станет реальное положение дел на местах, особенное внимание уделят дискуссиям с Саудовской Аравией. Дар напомнил, что на фоне роста атак хуситов на королевство главы МИД трех стран вели переговоры 24 сентября в Нью-Йорке, а 25 сентября в саудовской столице прошла экстренная встреча начальников генеральных штабов.

Dawn напоминает, что в комитет входят главы МИД, министры обороны и начальники генеральных штабов трех стран.

Хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные правительством территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.