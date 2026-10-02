Поиск

Участники Мекканского обороннительного соглашения соберутся в Эр-Рияде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Стратегический политический и оборонный комитет Мекканского оборонительного соглашения в составе Пакистана, Саудовской Аравии и Турции скоро проведет в Эр-Рияде заседание для рассмотрения событий в регионе, сообщил вице-премьер и глава пакистанского МИД Исхак Дар.

"Стороны в целом согласовали встречу комитета, которая пройдет очень скоро в Эр-Рияде", - приводит Dawn его слова.

Он отметил, что темой обсуждения станет реальное положение дел на местах, особенное внимание уделят дискуссиям с Саудовской Аравией. Дар напомнил, что на фоне роста атак хуситов на королевство главы МИД трех стран вели переговоры 24 сентября в Нью-Йорке, а 25 сентября в саудовской столице прошла экстренная встреча начальников генеральных штабов.

В миреХуситы нанесли удар по электрораспределительной станции в саудовской МединеЧитать подробнее

Dawn напоминает, что в комитет входят главы МИД, министры обороны и начальники генеральных штабов трех стран.

Хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные правительством территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.

Пакистан Турция Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель

Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

 Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

 Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

Лукашенко поблагодарил Трампа за открытую политику

В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

 В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

Холдинг Anex Turizm заявил, что работает в обычном режиме

Metro решила уйти из Казахстана

Бои между йеменской армией и хуситами усилились вокруг стратегического города Таиз

 Бои между йеменской армией и хуситами усилились вокруг стратегического города Таиз

Цена нефти Brent снизилась до $102,02 за баррель

WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку

 WP сообщила, что власти США перенаправили $52 млн в Латинскую Америку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов