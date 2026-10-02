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ЕК заявила об антикоррупционном контроле при оказании финансовой помощи Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - При оказании финансовой помощи Украине Еврокомиссия (ЕК) придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции, заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Борьба с коррупцией является ключевым условием для любой страны, стремящейся вступить в ЕС. Поэтому наша поддержка Украины сопровождается четкими правилами, условиями и обязательствами, а финансовые интересы ЕС надежно защищены", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, не подвергаются ли риску коррупции средства ЕС, выделяемые Украине.

"Если возникают какие-либо опасения, у ЕС имеются соответствующие инструменты, в частности, предусмотренные фондом для Украины (Ukraine Facility) и позволяющие проводить расследования и выявлять возможные недостатки", - добавил Мерсье.

По его словам, за последнее десятилетие Украина добилась значительного прогресса в создании эффективной правовой и институциональной базы, "хотя эту систему необходимо и дальше совершенствовать для более успешной борьбы с коррупцией и формирования надежной практики работы правоохранительных органов".

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"Теперь, когда Украина получила статус страны-кандидата, и с учетом промежуточной оценки выполнения критериев по переговорному кластеру "Основы" (Fundamentals), необходимо продолжать предпринимать конкретные шаги в этом направлении (...). Речь идет о последовательном движении по этому пути. Соответствующие обязательства и механизмы уже действуют. Эта работа будет продолжена в контексте переговорного процесса, но, повторюсь, важно подчеркнуть, что наша поддержка сопряжена с четкими мерами контроля и гарантиями безопасности", - сказал представитель ЕК.

Накануне Еврокомиссия и Украина приняли совместное заявление о покрытии бюджетных и оборонных потребностей Киева на 2026 год и финансировании в 2027 году. В документе, в частности, указывается на то, что выделение средств в рамках кредита на поддержку Украины будет осуществляться при "условии соблюдения установленных требований".

Комментируя состоявшиеся переговоры сторон со ссылкой на осведомленные источники, европейские СМИ сообщали, что представители ЕС продолжали настаивать на продвижении Киевом реформ, включая борьбу с коррупцией.

ЕК Еврокомиссия Украина
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