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Украине выделяют очередной транш помощи ЕС в 2,9 млрд евро

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в пятницу, что выделяет 2,9 млрд евро в рамках фонда для Украины (программы Ukraine Facility) для поддержки финансовой стабильности и проведения реформ.

"Выделяя эти средства, мы помогаем обеспечить финансовую стабильность Украины и поддерживаем инвестиции, которые станут основой ее будущего восстановления. (...) Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии напоминается, что это уже восьмой транш в рамках Ukraine Facility – "основного инструмента ЕС для поддержки восстановления Украины, реализации программы реформ и продвижения страны к членству в Евросоюзе".

С учетом этого платежа общий объем поддержки ЕС в рамках плана для Украины превысит 32 млрд евро, включая взносы государств-членов и стран-партнеров, а также средства, направленные в рамках кредита на поддержку Украины, что составляет почти 70% от текущего объема финансирования, доступного в рамках первого компонента программы.

Как сообщает ЕК, "выделение средств стало возможным благодаря успешной реализации Украиной реформ в ряде стратегических секторов, включая судебную систему, финансовые рынки, развитие человеческого капитала, деловую среду, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и "зеленый" переход".

На оставшийся период 2026 года для Украины по-прежнему доступны 33,7 млрд евро финансовой поддержки: 29,3 млрд евро - в рамках займа на поддержку Украины. Из них 16,6 млрд евро предназначены для укрепления оборонно-промышленного потенциала страны, а 12,7 млрд евро - для бюджетной поддержки.

Кроме того, в рамках первоначальной программы Ukraine Facility на текущий год доступны еще 4,4 млрд евро бюджетной поддержки. Таким образом, на 2026 год предусмотрено более 17 млрд евро бюджетной поддержки "при условии выполнения соответствующих требований, изложенных в плане для Украины и меморандуме о взаимопонимании".

"Своевременная реализация реформ и выполнение условий политики, согласованных Европейским союзом и Украиной, имеют решающее значение для осуществления запланированных выплат, в том числе в рамках программы макрофинансовой помощи и программы Ukraine Facility", - подчеркивается в коммюнике.

Европейская комиссия заявляет, что "твердо намерена предоставить заем на поддержку Украины в размере 90 млрд евро, предусмотренный на 2026 и 2027 годы, а также выделить оставшиеся средства в рамках первоначальной программы Ukraine Facility".

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз Украина
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