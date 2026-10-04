Трамп считает важным хорошие отношения с Ким Чен Ыном, поскольку у него имеются "112 ядерных ракет"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, так как тот располагает более 100 ракетами с ядерными боеголовками.

"У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить", - сказал он, выступая в штате Огайо.

При этом, Трамп вновь пообещал, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Трамп в разное время давал разные оценки северокорейскому ядерному арсеналу. Так, летом этого года он говорил о 57 ядерных боеголовках. В августе 2026 года СМИ сообщали, что южнокорейская разведка оценивает арсенал КНДР в 80 - 120 ядерных боеголовок.