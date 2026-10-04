Поиск

Трамп считает важным хорошие отношения с Ким Чен Ыном, поскольку у него имеются "112 ядерных ракет"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, так как тот располагает более 100 ракетами с ядерными боеголовками.

"У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить", - сказал он, выступая в штате Огайо.

При этом, Трамп вновь пообещал, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Трамп в разное время давал разные оценки северокорейскому ядерному арсеналу. Так, летом этого года он говорил о 57 ядерных боеголовках. В августе 2026 года СМИ сообщали, что южнокорейская разведка оценивает арсенал КНДР в 80 - 120 ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что не решил, как поступить с Ираном

 Трамп заявил, что не решил, как поступить с Ираном

На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

Сестра Ким Чен Ына заявила об испытании ракеты средней дальности, меняющей траекторию полета

Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов

 Саудовская Аравия и правительственные силы Йемена готовят контрнаступление против хуситов

Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором

 Пилот Flydubai при захвате самолета напал на командира с аварийным топором

В Грузии за сутки задержали 80 человек, устраивавших "воровские разборки"

Bloomberg сообщил о подготовке Ирана к возобновлению бомбардировок США

 Bloomberg сообщил о подготовке Ирана к возобновлению бомбардировок США

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушной тревоги

Синусоида китайской внешней политики

 Синусоида китайской внешней политики

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

 Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12065 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3830 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов