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Хуситы утверждают, что Саудовская Аравия нанесла более 100 ударов по Йемену за сутки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия нанесла 106 ударов по ряду районов Йемена, в том числе по столице Сане, утверждают йеменские хуситы.

"За прошедшие сутки саудовские военные нанесли 106 воздушных и ракетных ударов, целью которых стали гражданские объекты в столице Сане, а также в областях Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада", - сообщил представитель хуситов Яхья Сари в Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что в ударах принимали участие истребители F-15 и Typhoon, вылетевшие с авиабаз в саудовских городах Хамис-Мушайт и Эт-Таиф. Запуски ракет проводились с позиций в районе города Наджран.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.

Саудовская Аравия хуситы Йемен
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