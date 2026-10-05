Британскую авиабазу покинули 12 стратегических бомбардировщиков ВВС США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Все 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, размещавшихся на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, вылетели с нее в воскресенье в места постоянного базирования на континентальной части США, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Вылеты осуществлялись группами по четыре самолета. В ходе перелета в США их сопровождают американские самолеты-заправщики.

О конкретных причинах экстренной одновременной эвакуации всех тяжелых бомбардировщиков из Великобритании ВВС США не сообщают.

Вывод был осуществлен вслед за инцидентом на минувшей неделе, когда вблизи авиабазы Фэрфорд были арестованы пятеро британцев по подозрению в подготовке взрыва. Однако в ходе расследования предположение о какой-либо их причастности к возможному теракту не подтвердилось. В трех их фургонах, запаркованных в непосредственной близости от базы, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Все пятеро мужчин были отпущены под залог.

В ходе военной операции Вооруженных сил США против Ирана на авиабазе Фэрфорд базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.