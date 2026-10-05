Рубио не стал связывать вывод бомбардировщиков с британской базы с сообщениями о возможном теракте

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение о передислокации американских бомбардировщиков с британской авиабазы Фэрфорд напрямую не связано с информацией о возможной подготовке теракта на этом объекте, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.

"Пентагон постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Мы задокументировали то, что произошло на прошлой неделе, и я бы не связывал этот шаг (вывод бомбардировщиков - ИФ) напрямую с произошедшими событиями", - ответил Рубио на вопрос журналистов, почему Пентагон передислоцировал технику на базы в Соединенные Штаты.

Госсекретарь подчеркнул, что США и Великобритания поддерживают тесное сотрудничество, в том числе в расследовании дела в отношении пяти человек, которые могли готовить нападение на Фэрфорд.

В конце сентября недалеко от авиабазы полиция задержала пятерых мужчин, подданных Соединенного Королевства, по подозрению в подготовке теракта. В ходе расследования выяснилось, что в их фургонах, припаркованных недалеко от базы, не было взрывчатых веществ. В итоге всех подозреваемых отпустили под залог.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявлял, что его правительство имеет основания подозревать Иран в причастности к подготовке теракта.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заверил, что Бернем ошибается, заявляя о роли Тегерана в предполагаемом заговоре.

В рамках военной операции вооруженных сил США против Ирана на авиабазе Фэрфорд базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей Исламской революции Ирана тогда объявил авиабазу Фэрфорд "законной целью" для иранских ответных мер.