Поиск

МИД РФ осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве приняли к сведению заявление Генеральной прокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов от 3 октября, в котором инцидент на борту самолета эмиратской авиакомпании Flydubai, 30 сентября выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, классифицирован как попытка террористического акта, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российская сторона решительно осуждает преступление, совершённое членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник вечером на сайте ведомства.

Днем в минувшую среду с летевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.

МИД РФ Израиль Дубай ОАЭ Саудовская Аравия Flydubai
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн сообщил о еще одном раненом после падения фрагментов БПЛА на электробус

Минцифры подготовило положение об электронной почтовой системе

Что произошло за день: понедельник, 5 октября

Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

 Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Cобянин сообщил о 9994 БПЛА, летевших в сторону московского региона с утра 1 сентября до утра 5 октября

Путин призвал не допустить ухудшения качества подготовки учащихся из-за ИИ

 Путин призвал не допустить ухудшения качества подготовки учащихся из-за ИИ

Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

Бывший депутат Госдумы Дорошенко арестован в Сочи по делу о мошенничестве

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

 Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

В Черном море при пожаре на грузовом судне погибли два моряка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12100 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов