МИД РФ осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве приняли к сведению заявление Генеральной прокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов от 3 октября, в котором инцидент на борту самолета эмиратской авиакомпании Flydubai, 30 сентября выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, классифицирован как попытка террористического акта, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российская сторона решительно осуждает преступление, совершённое членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в понедельник вечером на сайте ведомства.

Днем в минувшую среду с летевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.