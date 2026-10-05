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Хуситы атаковали аэропорты в Эр-Рияде и Абхе, НПЗ компании Aramco в Рабихе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в понедельник атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя группировки Яхью Сари.

Отмечается, что целями серии ударов также стали аэропорт Абха, авиабаза в Хамис Мушейте и ряд других объектов в саудовских провинциях Наджран и Джазан.

Хуситы Саудовская Аравия аэропорты НПЗ
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