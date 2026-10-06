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Штаты за последние два месяца уничтожили 13 судов, нарушивших блокаду Ирана

Штаты за последние два месяца уничтожили 13 судов, нарушивших блокаду Ирана
Фото: AP/TASS

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы за последние 12 недель уничтожили 13 торговых судов, которые в нарушение блокады Ирана направлялись в его порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За последние 12 недель силы CENTCOM уничтожили 13 коммерческих судов, нарушавших режим блокады или входивших в многомиллиардную теневую сеть Корпуса стражей Исламской революции", - говорится в сообщении.

Командование подчеркнуло, что силы CENTCOM обеспечивают строгое соблюдение американской морской блокады Ирана. С момента ее возобновления 14 июля по приказу главнокомандующего США всего было перехвачено 130 коммерческих судов, пытающихся войти в иранские порты или выйти из них, выведено из строя три судна, отказавшихся подчиниться американским требованиями, и позволено более чем 70 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

В CENTCOM рекомендовали морякам следить за оповещениями для мореплавателей и связываться с военно-морскими силами США по 16-му каналу УКВ-радиосвязи при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

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