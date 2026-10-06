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Группировка ВМС США вблизи Ирана сократилась до 16 боевых кораблей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группировка американских ВМС, размещенная в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана, сократилась до 16 боевых кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

На минувшей неделе ВМС США вывели c Ближнего Востока авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS George Bush. До этого в регионе насчитывалось более 20 кораблей.

В настоящее время в Аравийском море на боевом дежурстве находится только один американский авианосец - USS George Washington, на котором базируются 48 палубных боевых истребителей. Там же размещены три больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и девять ракетных эсминцев. Корабли задействованы в основном в обеспечении морской блокады Ирана.

Тем временем ВМС США увеличили количество боевых кораблей в Красном море на фоне обостряющегося конфликта в Йемене. В настоящее время там находятся три американских ракетных эсминца.

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ВМС США Ближний Восток
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