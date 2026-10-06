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Трамп подписал указ о снятии ограничений на использование "красного" дизеля

Трамп подписал указ о снятии ограничений на использование "красного" дизеля
Рекламный щит на автозаправочной станции в Бруклине, Нью-Йорк
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на сцене во время предвыборного митинга в Гранд-Айленде (штат Небраска) подписал указ об ослаблении ограничений на использование не облагаемого налогом "красного" дизельного топлива.

Он заявил, что эта мера "официально отменяет требование о том, что дизельное топливо не должно использоваться на дорогах общего пользования, и позволяет любому желающему приобретать не облагаемое налогом дизельное топливо с красным красителем для любых целей".

Он назвал этот указ "беспрецедентным шагом по снижению затрат", который "существенно снизит стоимость всех товаров, в том числе продуктов питания".

"Надеюсь, она (эта мера - ИФ) не понадобится нам надолго, потому что цены и так стремительно падают, а скоро упадут ещё сильнее", - сказал президент США.

Согласно Белому дому, разрешение на использование "красного" дизеля будет действовать до конца года.

"В условиях роста цен на дизельное топливо и сокращения мировых поставок, вызванного войной между Россией и Украиной, а также нехваткой перерабатывающих мощностей по всему миру, президент Трамп реализует программу повышения доступности топлива", - отметили в администрации президента США.

Дизельное топливо с красным красителем обычно применяется для сельскохозяйственной и строительной техники и не облагается федеральным акцизным налогом в размере 24 центов за галлон.

Дональд Трамп США
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