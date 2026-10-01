Поиск

В РСТ не ожидают спада поездок в Европу из-за паспортных ограничений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция с 1 октября 2026 года перестали признавать небиометрические пятилетние загранпаспорта граждан РФ, теперь такие документы не принимают 15 из 29 стран шенгена.

"Это устойчивый тренд, к которому турбизнес уже адаптируется. При этом пятилетний паспорт продолжает действовать и остается пригодным для поездок в страны, которые его признают, а также для безвизовых направлений без требования к электронному носителю. Основное изменение для туриста заключается в другом: теперь при планировании европейской поездки необходимо проверять не только срок действия паспорта и наличие визы, но и требования конкретной страны", - пояснил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Пятилетние российские паспорта продолжают признавать Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Хорватия и Швейцария. Италия и Испания при этом входят в число лидеров по выдаче шенгенских виз российским гражданам.

"Особое значение приобретает маршрут. Даже если страна назначения принимает пятилетний паспорт, транзит через государство, которое его не признает, может создать проблему при прохождении пограничного контроля. Аналогичная ситуация возникает с визами, уже вклеенными в старые паспорта: после окончания переходного периода сама действующая виза не гарантирует возможность въезда, если страна перестала признавать документ", - подчеркнул Абасов.

В РСТ рекомендуют перед поездкой проверять актуальные требования страны назначения и всех транзитных государств.

При этом эксперт считает, что не стоит ожидать снижения турпотока в страны Европы из-за нововведения.

"Скорее можно ожидать перераспределения туристических маршрутов и дальнейшего перехода путешественников на биометрические документы", - пояснил он.

С июля 2024 года список стран, не признающих российские пятилетние паспорта, вырос с одной до 15. В 2025 году ограничения ввели Эстония, Франция, Дания, Исландия, Литва и Латвия, в 2026 году - Германия, Румыния, Польша и Финляндия.

В Бельгии, Нидерландах и Люксембурге переходный период для ранее выданных виз заканчивается 31 декабря 2026 года. В Швеции до этой даты действуют отдельные переходные правила для виз и видов на жительство, выданных до 1 октября.

РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

 Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Исторический особняк горит у Исаакиевского собора в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

 Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

Путин предупредил, что РФ при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений

Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

 Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

 Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

Минфин планирует привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ 2,45 трлн рублей
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов