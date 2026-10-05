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Йеменская армия заявила, что отбила у хуситов город Моха на Красном море

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Силы йеменского правительства, признанного на международном уровне, в понедельник заявили, что вернули под свой контроль ранее занятый хуситами портовый город Моха на Красном море, сообщает Al Jazeera.

"Силы "Щит нации", формирование "Бригады гигантов", Сопротивление Тихама при поддержке народного ополчения взяли под контроль Моху западнее города Таиз после ожесточенных сражений с террористическим ополчением хуситов, поддерживаемых Ираном", - говорилось в сообщении медиацентра йеменских войск в соцсети X.

10 сентября в ходе наступления на прибрежные районы Йемена, выходящие на Баб-эль-Мандебский пролив, хуситы взяли Моху.

В понедельник председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение столицы страны Саны от них.

Йеменские военные в свою очередь сообщали, что отбили у хуситов районы у Баб-эль-Мандебского пролива, аэропорт города Дубаб и район Дубаба, перерезали дорогу между ним и Мохой. Воздушную поддержку оказывают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, в ударах задействованы более 100 истребителей.

Йемен Иран Красное море
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