В Брюсселе считают, что Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос считает, что Грузия является сегодня страной-кандитатом по вступлению в Евросоюз только формально.

"Грузия - страна-кандидат только на бумаге. Я сожалею об этом. Я хотела бы, чтобы Грузия при большой поддержке грузинского народа сегодня находилась бы на одном уровне с Молдавией и Украиной. Как мы будем продолжать работу с Грузией, во многом будет зависеть от того, как государства члены Евросоюза оценят ее будущее в докладах о расширении в конце октября", - сказала Кос на пресс-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия в ответ на данную позицию Брюсселя заявил, что отставание Грузии от Молдавии и Украины сильно преувеличено, поскольку Грузия по всем показателям опережает эти страны.

"Если сегодня в Брюсселе прогресс страны определяется тем, насколько молчаливо она выполняет конкретные политические требования, то это уже не европейская интеграция", - написал Кирцхалия в соцсетях.

Отношения между Евросоюзом и Грузией крайне напряжены, в том числе и по причине того, что в Брюсселе до сих пор публично не признают легитимность действующих грузинских властей, избранных по результатам парламентских выборов в 2024 году.