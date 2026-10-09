Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным советом СССР

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Очередную, девятую по счету за последние три года негативную резолюцию Европарламента по Грузии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал "неинтересной для грузинского общества".

"Нас часто призывают с особой риторикой говорить в отношении европейских институтов, но когда Европарламент утверждает подобную резолюцию трудно делать какие-то позитивные комментарии. Европарламент совсем не интересен грузинскому обществу, настолько он стал похож на Верховный совет Советского Союза", - сказал журналистам Кобахидзе.

Он отметил, что на его встречах с представителями исполнительной власти Евросоюза звучат советы обращать на Европарламент меньше внимания.

Накануне Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой потребовал от грузинских властей освободить экс-президента Михаила Саакашвили, отозвать из Конституционного суда иск правящей партии "Грузинская мечта" о запрете пяти оппозиционных партий и рекомендовал Еврокомиссии ввести санкции против руководителей республики.