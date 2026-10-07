Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня запланирован телефонный разговор. Он пройдет очень скоро", - сказал он журналистам в Мэриленде.

Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с российским коллегой выявленную в Иркутской области инфекцию.

4 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. "Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. "В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены два случая Covid-19 и два случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены", - заявили в Роспотребнадзоре.

"Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.