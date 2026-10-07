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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту в среду покинет МКС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-12 в среду покинет Международную космическую станцию (МКС) для возвращения на Землю, сообщает NASA.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые находятся на МКС уже более 7,5 месяцев.

Расстыковка пилотируемого корабля с орбитальной лабораторией запланирована на 08:05 по времени Восточного побережья США (18:05 по Москве).

В четверг спускаемая капсула Crew Dragon должна будет приводниться в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии. Приводнение намечено на 08:34 по Тихоокеанскому времени США (18:34 по Москве).

В минувшую пятницу на МКС прибыла сменная миссия Crew-13, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

В настоящее на борту орбитальной лаборатории находится в общей сложности 11 человек. Помимо участников миссий Crew-12 и Crew-13 там работают члены экипажа корабля "Союз МС-29" - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Crew Dragon NASA SpaceX
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