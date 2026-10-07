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Американский грузовик Cygnus в пятницу отстыкуется от МКС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman 9 октября расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Отстыковка корабля от модуля Unity американского сегмента МКС будет осуществлена в пятницу в 12:45 по времени Восточного побережья США (в 19:45 по Москве). С помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 Cygnus XL будет отведен от станции и выпущен в автономный полет.

Планируется, что 11 октября после команды на сход с орбиты "грузовик", загруженный мусором и отходами, сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

В рамках миссии CRS-24 корабль состыковался с МКС 13 апреля, доставив на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Миссия проводилась согласно коммерческому контракту NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению орбитальной лаборатории.

Это уже 23-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

МКС Cygnus NASA
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