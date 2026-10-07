Президент США полагает, что урегулирование украинского конфликта приближается

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над решением конфликта на Украине, и урегулирование приближается.

"Мы пока еще не завершили (конфликт - ИФ) между Россией и Украиной. Я работаю над этим. (...) Это довольно скоро произойдет. (...) Верите или нет, но оно (урегулирование конфликта - ИФ) действительно все ближе", - сказал Трамп на мероприятии в Мэриленде.

Президент вновь подчеркнул, что лично "завершил восемь войн".