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ВС США потеряли с начала конфликта с Ираном 25 самолетов и около 50 беспилотников

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы с начала конфликта с Ираном потеряли 25 военных самолетов, 49 беспилотников и 7 вертолетов, следует из нового доклада исследовательской службы Конгресса США.

В частности, в ходе боевых действий и в результате дружественного огня были уничтожены 15 истребителей F-15E Strike Eagle, один истребитель пятого поколения F-35C Lightning II и два штурмовика A-10 Thunderbolt II. Кроме того, в связи авиационными катастрофами и иранскими обстрелами авиабаз были потеряны 7 самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления EC-3 Sentry AWACS, а также самолет огневой поддержки MC-130J, подорванный американскими военными во время поисково-спасательной операции на территории Ирана.

Вооруженные силы США в ходе проведения операций против Ирана лишились не менее 45 разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, трех многоцелевых БПЛА MQ-1 и одного морского разведывательного беспилотника MQ-4C Triton.

Потери среди вертолетного парка составили семь ударных и многоцелевых винтокрылых машин.

В докладе указывается, что ранее ряд аналитиков и представителей министерства обороны США опубликовали различные оценки стоимости замены утраченной техники, включая авиацию. В сентябре Бюджетное управление Конгресса оценило стоимость утраченной техники (по состоянию на 1 августа) в зависимости от планов Пентагона по ее замене в сумму от $1,9 млрд до $3,3 млрд.

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