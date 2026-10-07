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Баку запросил у Еревана все данные о судьбе пропавших без вести азербайджанцев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Баку требует от Армении предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц".

"Армения должна предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний. Это будет юридическим обязательством и гуманитарной ответственностью, а также практическим выражением приверженности миру, вкладом в укрепление взаимного доверия", - заявил он.

Президент отметил, что "сведения о судьбах людей не должны становиться предметом политической обусловленности".

Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта, выяснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью этого процесса, добавил Алиев и напомнил, что пропавшими без вести считаются 4010 азербайджанцев, включая детей, женщин и пожилых. "С сожалением отмечаем, что деятельность Международного Комитета Красного Креста за эти годы не дала результатов", - подчеркнул он.

Он добавил, что до сегодняшнего дня на освобожденных территориях (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ) было обнаружено 32 массовых захоронения. По его данным, "экспертиза останков показывает, что убитые азербайджанцы подвергались пыткам". "Азербайджан и впредь будет продолжать мобилизовывать все свои ресурсы с целью выяснения участи лиц, чья судьба остается неизвестной", - подчеркнул президент.

Азербайджан Армения Карабах Ильхам Алиев Восточный Зангезур
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