Ереван и Баку ждут друг от друга информацию о пропавших без вести

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Еревану и Баку надо сотрудничать в поисках пропавших без вести, в Армении пропавшими числятся около 1 тысячи человек; помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев заявляет, что Баку ждет от Армении информации о более 200 массовых захоронениях азербайджанцев.

"Сегодня Армения сталкивается с проблемой около 1 тысячи пропавших без вести. Из них около 777 человек считаются пропавшими с начала 1990 годов. Речь также идет о наших других соотечественниках, пропавших в результате событий 2020 года и после них", - сказал Пашинян на открытии конференции "Судьба пропавших без вести".

Он подчеркнул, что "наиболее эффективным способом решения проблемы пропавших без вести является сотрудничество между Арменией и Азербайджаном".

"В контексте обсуждений, состоявшихся в Дублине (с азербайджанской стороной - ИФ), мы более предметно и подробно обсуждаем вопросы институционализации сотрудничества по выяснению судеб пропавших без вести", - отметил премьер.

По его словам, в этом вопросе существует высокий уровень недоверия как со стороны родственников пропавших без вести к правительству, так и между Арменией и Азербайджаном.

"Азербайджан считает, что у нас есть информация, которой мы с ними не делимся. Мы, в свою очередь, также полагаем, что у них есть информация, которой они не делятся с нами. В условиях этой неопределенности нам предстоит решить очень важную гуманитарную, социальную, политическую, социально-психологическую и моральную проблему", - заявил Пашинян.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в свою очередь заявил, что Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении информации о местонахождении более 200 массовых захоронений азербайджанцев, карты минных полей, установленных вдоль бывшей линии соприкосновения в Карабахе в 2020-2023 годах.

Он написал в соцсети Х, что речь идет о минных полях, расположенных вдоль бывшей линии соприкосновения протяженностью более 440 км и глубиной 2 км.

"Эти мины продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев", - отметил Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что наряду с минной угрозой проблема пропавших без вести остается одним из наиболее тяжелых гуманитарных последствий войны.

"На сегодняшний день 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести (после первой Карабахской войны 1992-1994 годов - ИФ). После освобождения наших территорий (Карабаха и Восточного Зангезура по итогам второй Карабахской войны осенью 2020 года и антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года - ИФ) были обнаружены 32 массовых захоронения. Работа по поиску и идентификации останков продолжается", - написал он.

По словам Гаджиева, предоставление Арменией данной информации стало бы важным шагом по укреплению доверия между двумя странами и реальным вкладом в обеспечение прочного мира в регионе Южного Кавказа.