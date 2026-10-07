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Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии
Фото: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Франции улучшило прогноз производства вина в стране в 2026 году, однако его объем все равно будет самым низким в этом столетии из-за сильной жары и засухи.

По оценке ведомства, Франция выпустит в этом году 34,9 млн гектолитров вина, тогда как месяц назад ожидалось 33,9 млн гектолитров. Повышение прогноза было обусловлено более высокой, чем ожидалось, урожайностью винограда в Лангедоке-Руссильоне - крупнейшем винодельческом регионе страны.

Производство вина будет на 2% меньше и без того низкого прошлогоднего уровня и на 14% ниже среднего показателя за период 2021-2025 годов.

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"Это снижение вызвано как сокращением площадей виноградников, так и падением урожайности вследствие засухи и сильной летней жары, - говорится в отчете Минсельхоза. - Тем не менее сохраняются значительные различия между винодельческими регионами: некоторые несут существенные потери, тогда как в других урожайность превышает прошлогодние показатели".

Дожди в конце лета в регионе Лангедок-Руссильон оказали благоприятное влияние на урожай. В результате теперь ожидается, что производство вина здесь в этом году составит 10,585 млн гектолитров. Это на 20% превысит прошлогодний уровень и на 2% средний показатель за последние пять лет.

В Шампани сбор урожая винограда завершился в начале сентября - это самый ранний срок за всю историю наблюдений. Выпуск вина составит 1,34 млн гектолитров и сократится примерно вдвое по сравнению как с 2025 годом, так и с пятилетним показателем из-за заморозков, града, засухи и жары.

Также ожидается, что производство в провинции Бургундия-Божоле сократится на 22% относительно прошлого года (до 1,48 млн гектолитров), в Долине Луары - на 7% (до 1,97 млн гектолитров), в Шаранте - на 11% (до 7,02 млн гектолитров).

Между тем производство вина в Бордо увеличится на 10% г/г за счет того, что прошедшие в конце августа дожди ослабили засуху. Но оно будет на 11% хуже средних объемов за последние годы, поскольку виноделы вырубали часть виноградников на фоне падения спроса.

Хотя погодные условия весной были хорошими и способствовали формированию позитивного прогноза, летняя засуха повредили лозы и снизили урожайность. В 2024 и 2025 годах производство вина в стране также было низким по историческим меркам.

Правительство Франции в сентябре объявило о выделении более 1 млрд евро на помощь фермерам, после того как волны рекордной жары нанесли серьезный ущерб урожаю, пастбищам и водоснабжению.

Франция - второй по величине производитель вина в мире после Италии.

Франция
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